Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в данный момент не поддерживает согласованный в сенате конгресса законопроект, в котором содержатся нормы об ужесточении американских санкций против России.

Тиллерсон заявил, что в нынешнем виде законопроект содержит проблематичные элементы. Госсекретарь сказал, что предлагаемые в законопроекте меры не могут не ударить по дипломатическим усилиям США в попытке добиться прогресса в отношениях с Москвой, передает ТАСС.

«Если мы не сможем добиться прогресса, то... очень возможно, и я об этом говорил другим в сенате, что я буду вам звонить и говорить, что настала пора действовать сейчас, чтобы мотивировать какие-то подвижки с их (то есть россиян) стороны», — сказал также Тиллерсон.

Он заявил, что поддерживает сохранение возможности ужесточить санкции против России, однако вопрос не в этой возможности, а в том, нужно ли это делать сейчас, когда США пытаются нормализовать отношения с Россией. Он призвал больше внимания уделить существующей сейчас ситуации, которая не отвечает интересам США.