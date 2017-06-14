Грузовой космический корабль «Прогресс МС-06» помимо прочего доставит экипажу МКС аджику, хрен и 20 упаковок колбасок.

Об этом заявил СМИ заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев.

«На корабле «Прогресс МС-06» уложены свежие фрукты и овощи, в том числе яблоки — 15 килограмм, а также колбаски «Пиколини» — 10 упаковок со вкусом «Пармезан» и 10 упаковок со вкусом «Хамон», аджика и хрен столовый», — цитирует его «Газета.ru».

Он добавил, что на грузовом судне будет в общей сложности 2,5 т груза — топливо, вода и сжатый газ.

Старт «Прогресса» намечен на среду, 14 июня.