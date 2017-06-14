Президент России Владимир Путин показал американскому режиссеру Оливеру Стоуну свой рабочий кабинет в Кремле. Соответствующий фрагмент фильма был выложен на видеохостинге YouTube телеканалом Showtime.

Путин отметил, что кабинет, где он работает, в советское время был больше. Во второй части кабинета Стоун обратил внимание на стол, на котором лежала его книга «Нерассказанная история США».

«Это же моя (книга. — Ред.). Здорово. Это моя книга по истории, которая была написана в соавторстве», — сказал режиссер.

«Нерассказанная история США» была написана Оливером Стоуном и профессором истории Американского университета в Вашингтоне Питером Кузником. Она была опубликована в 2012 году.