Президент США Дональд Трамп наделил главу Пентагона Джеймса Мэттиса полномочиями для определения численности контингента американских вооруженных сил в Афганистане.

Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник в Белом доме.

Пока речь не идет о немедленном увеличении войск США в этой стране, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что на данный момент в Афганистане присутствует американский воинский контингент в 8,4 тыс. человек.