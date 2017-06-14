Трамп дал Мэттису полномочия для определения численности ВС США в Афганистане
Президент США Дональд Трамп наделил главу Пентагона Джеймса Мэттиса полномочиями для определения численности контингента американских вооруженных сил в Афганистане.
Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник в Белом доме.
Пока речь не идет о немедленном увеличении войск США в этой стране, сообщает «РИА Новости».
Отмечается, что на данный момент в Афганистане присутствует американский воинский контингент в 8,4 тыс. человек.