Попытки нарушить имеющийся ядерный баланс в мире являются большой ошибкой, заявил президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

Путин рассказал, что СССР начал активно развивать ядерную программу, когда США создали свою бомбу, при этом работали над проектом не только отечественные ученые, но и иностранные, в том числе немцы. Большое количество информации поступило из США, сказал Путин в интервью Стоуну, которое на этой неделе показывает телеканал Showtime.

По словам Путина, казненные в США супруги Розенберг лишь добывали эту информацию.

«Они только добывали эту информацию. А кто ее передавал? Сами ученые, которые разрабатывали американскую ядерную бомбу», — сказал Путин.

Он заявил, что ученые «поняли опасность» выпущенного из бутылки джина, которого невозможно загнать назад. По словам Путина, передавшая СССР информацию о бомбе международная группа ученых «была поумнее политиков» и восстановила ядерный баланс в мире.

Путин заявил, что сейчас ядерный баланс в мире пытаются нарушить, что является очень большой ошибкой.