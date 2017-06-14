Режиссер документального фильма «Интервью с Путиным» Оливер Стоун рассказал, что целью его фильма было рассказать о президенте России Владимире Путине как о политическом деятеле и как о человеке. Именно поэтому было решено выпустить фильм в четырехсерийном формате.

«Этого, как мне кажется, достаточно для того, чтобы донести до зрителей основную мысль. Мы могли бы уложиться и в час экранного времени, сделать это по стандартам американского телевидения, где много рекламы, но тогда мы не выполнили бы поставленной перед собой задачи — показать Путина как политического деятеля и как человека во всей его полноте», — сказал Стоун в интервью ТАСС.

С 12 июня канал Showtime начал показ четырехсерийного фильма американского режиссера о Путине. Первая часть посвящена началу карьеры Путина, вторая — проблемам России, третья повествует о ситуации на Украине и в Сирии, четвертая — о ситуации после выборов в США.