Генеральный директор онлайн-сервиса такси Uber Трэвис Каланик уходит в отпуск на неопределенный срок.

Об этом он заявил в своем письме сотрудникам компании, которое попало в СМИ.

«Последние восемь лет моей жизни были связаны с Uber. Недавние события ясно дали понять, что люди важнее работы и что мне необходимо сделать перерыв, чтобы оплакать мою мать, которую я похоронил в пятницу, подумать, поработать над собой», — цитирует сообщение «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, Каланик считает, что отпуск ему необходим для того, чтобы обдумать свою роль в компании. Возможной причиной такого решения могли стать и скандалы в Uber, связанные с дискриминацией и притеснениями сотрудников.

Впрочем, Каланик оставил за собой право вмешиваться в принятие крупных стратегических решений.