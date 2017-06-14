Россия сейчас пересматривает свою позицию в отношении Северной Кореи, считает глава Госдепа США Рекс Тиллерсон. Об этом он заявил на слушаниях в конгрессе.

«Они начинают производить переоценку своей позиции в отношении Северной Кореи», — цитирует ТАСС госсекретаря США.

Он добавил, что Вашингтон наблюдает за экономическими связями России и КНДР, а также отметил, что для урегулирования ситуации с КНДР Вашингтону необходима помощь Москвы.

«Мы видим и отслеживаем передвижения российского топлива, продуктов нефтепереработки. Они запустили новый паром между Владивостоком и Северной Кореей, что вызывает тревогу. Поэтому мы продолжаем с ними диалог», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.