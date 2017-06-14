Стоимость отечественных овощей, возможно, снизится на 20% в ближайшие три года, следует из прогноза Минсельхоза. Ожидается, что российские овощи подешевеют благодаря строительству оптово-распределительных центров (ОРЦ).

«Создание и развитие сети ОРЦ… обеспечит снижение конечной цены на сельхозпродукцию отечественных сельхозпроизводителей за счет оптимизации товаропроводящей цепочки и уменьшения количества посредников», — говорится в письме Минсельхоза в Ассоциацию производителей плодов, ягод и посадочного материала, с которым удалось ознакомиться «Известиям».

Проект строительства ОРЦ был одобрен правительством. Ожидается, что они появятся в 48 регионах страны.

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Минсельхоз прогнозирует снижение цен на овощи до 20%