Верховная рада Украины может быть распущена осенью досрочно, затем последуют парламентские выборы.

Об этом «Известиям» рассказали в партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» и «Оппозиционном блоке», которые являются главными инициаторами роспуска парламента.

«Партии пытаются давить на президента, чтобы тот распустил парламент осенью. «Блоку Петра Порошенко» (БПП) досрочные выборы невыгодны, поскольку блок недосчитается ощутимого количества мест. В сложной политической ситуации некоторые силы надеются за счет досрочных выборов получить больше депутатских мандатов», — подтвердил источник в администрации президента Украины.

Но эксперты отмечают, что ни одна из партий не получит большого количества голосов, поскольку не пользуется народной поддержкой.

По результатам опросов, в случае если выборы в раду состоятся сейчас, «Батькивщина» наберет около 13%, следом пойдут «Оппозиционный блок» и БПП — по 10%, а «Народный фронт» Арсения Яценюка может вообще не войти в парламент, поскольку его поддержка меньше 5%.

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Верховной раде осенью грозит роспуск