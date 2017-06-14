За два дня до «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая состоится 15 июня, телеканал «Россия 24» получил более 1,3 млн обращений от жителей России.

Самые частые вопросы были опубликованы на сайте «Прямой линии» в интернете. Больше всего жителей России волнуют международные отношения, состояние экономики, низкие пенсии и безработица.

Часть вопросов президент России Владимир Путин отберет лично.

В этом году «Прямая линия» с президентом пройдет в 15-й раз. Трансляция программы начнется в 12:00 мск.

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Президент лично отберет вопросы для «Прямой линии»