Россия не угрожает ни Европе, ни США, угрозу со стороны Москвы искусственно раздувают, заявил американский режиссер Оливер Стоун.

Режиссер заметил, что в мире действует террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), и «господин Путин знает об этом». По словам Стоуна, США и РФ могли бы сосредоточиться на борьбе с ней, передает РИА «Новости».

«Господин (президент Владимир) Путин никоим образом не действует так, чтобы угрожать Европе или Америке. Это раздувают в большую угрозу, как будто Россия собирается захватить мир», — сказал Стоун.

Он заметил, что в захвате мира Россией нет никакого смысла, а многие «должны задаться вопросом — в чем тут угроза?».