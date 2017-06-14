Для жильцов частично обрушившегося дома в Волгограде был организован пункт временного размещения в ближайшей школе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии, пишет «Интерфакс».

«Пункт временного размещения граждан развернут в ближайшей школе. Пока никто не изъявил желания там остаться. Возможно, жильцы разместятся у родственников и друзей», — сказали в мэрии.

Также стало известно, что обрушившийся дом был признан аварийным в прошлом году. В нем проживали 44 человека.

По данным регионального управления МЧС, в доме произошло частичное обрушение конструкций второго этажа.

В 22:10 мск в двухэтажном одноподъездном доме на улице Панферова в Волгограде произошло обрушение лестничного пролета и частичное обрушение кровли. Пострадавших нет.