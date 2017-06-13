Американские союзники и партнеры заинтересованы в улучшениях отношений между США и Россией.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон

«Союзники, партнеры, большие и маленькие, и это без исключений… в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-восточной Азии (говорят): «Пожалуйста, займитесь отношениями с Россией, они должны быть улучшены», – цитирует его «РИА Новости».

По его мнению, это желание отражает и подход США к проблеме отношений между Москвой и Вашингтоном.