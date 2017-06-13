Очередные переговоры по Сирии в столице Казахстана возможно состоятся 4–5 июля. Об этом заявил замминистра иностранных дел Михаил Богданов, пишет «Интерфакс».

«Мы хотели (провести следующий раунд переговоров. — Ред.) 12 июня. Потом сказали 20-го. Теперь наши турецкие и иранские партнёры говорят, что видимо им не хватит времени к 20-му числу изучить те проекты документов, которые мы представили», — сказал он.

Ранее агентство сообщало, что дата проведения следующего раунда переговоров по урегулированию сирийского кризиса пока не определена. Ожидалось, что они должны были состояться 12–13 июня, однако проведение следующего раунда переговоров отложили.