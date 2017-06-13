Конгресс США обнародовал находящийся на рассмотрении законопроект о новых санкциях против России, согласно документу, меры коснутся банковского сектора и энергетических компаний.

В частности, в законопроекте предлагается запретить все сделки с финансированием и другие деловые сделки с участием нового долга сроком дольше, чем на 14 дней. В данный момент этот срок составляет 90 дней, передает РИА «Новости».

В документе также предлагается ограничить срои финансирования российских энергетических компаний, ограничив их 30 днями.

Новые санкции против России планируется включить в уже готовый законопроект о санкциях против Ирана. Ожидается, что в документ будет включен механизм, блокирующий одностороннюю отмену антироссийских санкций Белым домом, так как сенаторы опасаются, что президент США Дональд Трамп может договориться с Россией.