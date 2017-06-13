Verizon закрыла сделку по покупке Yahoo!
Компания Verizon Communications завершила сделку по покупке бизнеса Yahoo!. Стоимость сделки составила $4.5 млрд, пишет Bloomberg.
Как отмечает «Газета.ру», с 16 июня Yahoo! будет переименована в холдинговую компанию Altaba, которой принадлежат 15,5% акций Alibaba Group Holding Ltd. и 35,5% акций Yahoo Japan Corp.
Исполнительным директором Altaba станет член совета директоров Yahoo! Томас Макинерни. Марисса Майер, занимающая эту должность в настоящий момент, подала в отставку.