Сенат Конгресса США проголосовал против блокирования продажи Саудовской Аравии американских «умных бомб» на сумму $510 млн.

Как сообщает агентство ТАСС, за проект совместной резолюции проголосовали 47 сенаторов, против высказались 53 парламентария.

Автором проекта резолюции выступил сенатор-республиканец Рэнд Пол, его поддержали многие демократы, в том числе член комитета по иностранным делам Бен Кардин.

Он заявил, что эти высокоточные вооружения будут использоваться Эр-Риядом во время операции в Йемене, в то время как «администрация Трампа еще не сформулировала стратегию по прекращению этой войны политическими средствами».

Напомним, президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Саудовскую Аравию заключил оружейную сделку на общую сумму $460 млрд.