Оперная певица и экс-депутат Государственной думы Российской Федерации Мария Максакова резко отозвалась о слухах, что ее муж, Денис Вороненков, жив.

Об этом она заявила СМИ.

«Тошнит», — приводит слова Максаковой «Федеральное агентство новостей».

О том, что экс-депутат Госдумы Вороненков жив и проживает в Тель-Авиве, заявила заведующая кафедрой истории искусств Щукинского театрального института Елена Дунаева, которая якобы сама там его встретила.

Напомним, что Вороненков был убит на улице в Киеве в марте 2017 года.