Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Аль Нахайяном.

Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны обсудили ситуацию вокруг Катара, которая усугубляет и без того тяжелое положение в Ближневосточном регионе. Подчеркивается, что политики выразили взаимную заинтересованность в поиске путей разблокирования кризиса.

Кроме того, стороны констатировали успешную реализацию достигнутых в ходе недавней встречи Путина с Аль Нахайяном в Москве договоренностей, касающихся расширения комплекса двусторонних связей и наращивания взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и других сферах.

Разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.