Госдепартамент США отказался комментировать заявление создателя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что американские ведомства пытались подкупить его программистов.

«Мы адресуем вас за разъяснением к этому человеку (Дурову. — Ред.)», — цитирует официального представителя Госдепа «РИА Новости».

Накануне Дуров написал в своем Twitter, что в прошлом году он и его команда совершали недельный визит в США, в ходе которого представители американских ведомств дважды пытались подкупить его сотрудников, а также оказывали давление на него самого.