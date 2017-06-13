Генеральный прокурор США Джефф Сешнс назвал ложью сообщения о том, что он обсуждал с представителями РФ вопросы вмешательства в выборы в США и вообще встречался с ними по этому поводу.

Об этом он заявил во вторник в сенате в рамках независимого расследования о якобы имевшем место вмешательстве РФ в выборы президента США, на которых одержал победу Дональд Трамп.

«Я никогда не встречался и не говорил с российскими или какими-либо другими иностранными представителями о каком-либо вмешательстве в (предвыборные) кампании или выборы», — цитирует Сешнса «Интерфакс».

Прокурор подчеркнул, что «вторжение РФ в американские выборы является неприемлемым».