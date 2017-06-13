США готовятся ввести санкции против стран, ведущих дела с Северной Кореей.

О том, что такая возможность рассматривается, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Пресечение финансовых связей, которые они установили по всему миру, сложно, но не невозможно», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что Госдеп и минфин США работают над определением тех стран, которые нарушают режим санкций в отношении КНДР.

Кроме того, будет проводиться работа с другими странами, чтобы пресечь поставки сырья и оборудования, в котором так нуждается Северная Корея.