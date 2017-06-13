Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с британским премьер-министром Терезой Мэй выразил надежду на то, что переговоры по выходу Великобритании из ЕС начнутся как можно скорее и будут координироваться с Еврокомиссией (ЕК).

«Я хочу, чтобы переговоры по выходу Великобритании из ЕС, по будущему Великобритании, начались как можно скорее», — заявил он.

В свою очередь, Мэй подтвердила, что переговоры по выходу Соединенного Королевства из состава ЕС начнутся уже на следующей неделе.

«Переговоры по Brexit начнутся, как и было запланировано, на следующей неделе», — подчеркнула она.

Ранее Макрон обещал, что займет жесткую позицию на переговорах об условиях выхода Великобритании из ЕС.

Напомним, 23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум о выходе страны из Евросоюза. По итогам голосования с небольшим перевесом (51,9% против 48,1%) победили евроскептики.