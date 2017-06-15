Размер среднего платежа за ЖКУ сократился и в 2016 году и составил 805 рублей в расчете на человека против 915 рублей в 2015-м. Таковы данные РАНХиГС относительно наиболее бедных 10% российских семей. Наиболее зажиточные же, напротив, за два года увеличили свои траты на коммуналку почти на 20%. Тем не менее, по банковской статистике, которую приводит Минстрой, средний размер платежа за ЖКХ за 2016 год сократился на 10%. Уменьшение платежей объясняется экономией от установки счетчиков и новым подходом к госрегулированию тарифов, которое применяется с 2014 года.

В прошлом году для 10% семей платежи за ЖКУ сократились — такие данные приводятся в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, подготовленном РАНХиГС. Расходы на ЖКХ снизили 10% домохозяйств с наиболее низким уровнем дохода. Как отмечено в мониторинге, если в четвертом квартале 2015 года семья тратила на оплату жилья 915 рублей в месяц в расчете на одного члена семьи, то в четвертом квартале 2016 года эти расходы сократились до 805 рублей в месяц.

Для 40% домохозяйств траты на ЖКУ в абсолютных цифрах в прошлом году практически не изменились. Далее по мере роста благосостояния росли и расходы. В 2016 году 10% наиболее состоятельных семей платили порядка 6 тыс. рублей за человека, а в 2015 году расходы были на уровне 5,1 тыс. рублей. Столь резкий скачок объясняется дорогостоящими расходами на текущее содержание и ремонт жилого помещения.

В Минстрое заявили, что по банковской статистике средний чек за жилищно-коммунальные услуги снизился по итогам 2016 года в среднем на 10%. Заместитель министра строительства и ЖКХ, главный жилищный инспектор России Андрей Чибис пояснил, что снижению платы способствовал ряд факторов .

— Во-первых, размер платы за коммунальные услуги контролируется государством — одной из первых инициатив Минстроя России еще в 2014 году было введение ограничения роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги. С 2014 года рост совокупного платежа стабильно ниже инфляции, так, в 2016 году он был ограничен 4%, — рассказал Андрей Чибис.

По его словам, платежи сократились и благодаря лицензированию управляющих компаний, введенному с 2014 года.

— С рынка ушли недобросовестные игроки, мы практически искоренили явление двойных квитанций. Помимо этого, с начала этого года введен штраф в пользу потребителей за неверно начисленный платеж, — сказал Андрей Чибис.

Еще одна причина — установка счетчиков и более рациональное потребление.

— Люди стали понимать, зачем нужны энергосберегающие лампы и почему нужно сразу ремонтировать текущий кран, — заметил Андрей Чибис.

По данным Росстата по состоянию на 1 января 2017 года, общедомовыми приборами учета тепловой энергии были оснащены 61,36% домов, электричества — 67,26%, холодной воды — 49,14%, горячей воды — 62,29% .

По словам Андрея Чибиса, на сокращение платежей за ЖКУ повлиял энергоэффективный капитальный ремонт, который помог существенно сократить потери ресурсов.

Помимо роста потребительской экономии, РАНХиГС в качестве возможной причины снижения платежей указывает сокращение доходов.

По оценке «Опоры России», доля нерегулярных платежей за ЖКУ составляет 15%, из которых не менее 5% — злостные неплательщики, но только не более 2% из них — действительно неплатежеспособны (в московском регионе — не более 1%).

— Все прочие просто пользуются дырами в законодательстве и невозможностью взыскания. У нас в стране много бедных, но, по наблюдениям участников рынка, именно бедные люди платят за ЖКУ наиболее аккуратно, так как боятся нарастить долг, — отметила руководитель комиссии по ЖКХ «Опоры России» Полина Денисова.

Андрей Чибис также отметил, что хронические неплательщики — это, как правило, либо достаточно обеспеченные люди, покупающие квартиры в инвестиционных целях, и не живущие в них, либо асоциальные категории граждан.

— Люди, попавшие в сложную ситуацию, могут рассчитывать на поддержку, поэтому они крайне редко становятся хроническими неплательщиками, — полагает он.

По статистике, которую приводит Минстрой, из всего объема населения только 2,5% должников — люди, которые находятся в трудной жизненной ситуации и не могут оплачивать платежи в установленный срок. На льготы и субсидии по всем видам платежей за ЖКУ в 2016 году было направлено порядка 359 млрд рублей, поддержку получают более 35 млн человек.