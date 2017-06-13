Двое американских заключенных сбежали из тюрьмы Болдуин в городе Хардвике (штат Джорджия), застрелив двух охранников. Об этом сообщает во вторник NBC со ссылкой на полицию штата.

Заключенные Донни Рассел Роу и Рик Дюбуз совершили побег, когда их перевозили в автобусе. Обезоружив офицеров охраны, они застрелили их и скрылись на автомобиле Honda Civic зеленого цвета.

Преступники сидели в тюрьме за вооруженное ограбление. Причем 43-летний Донни Рассел Роу в отличие от своего 24-летнего подельника отбывал пожизненный срок.

Поиски вооруженных двумя пистолетами беглецов пока не принесли результата. Полиция предупредила население о том, чтобы они при встрече не приближались к вооруженным заключенным.