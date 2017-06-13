Итальянский специалист Роберто Манчини представлен в качестве главного тренера футбольного клуба «Зенит». Официальная презентация состоялась в «Ленинград Центре» в Санкт-Петербурге.

«Мы постараемся попасть в Лигу чемпионов уже в следующем сезоне за счет победы в чемпионате», — заявил 52-летний наставник, передает ТАСС.

Манчини поблагодарил всех собравшихся за радушный прием, а также пообещал через пару лет заговорить по-русски.

Напомним, Манчини был назначен главным тренером «Зенита» 1 июня. Он сменил на этом посту румынского специалиста Мирчу Луческу.

Под руководством Роберто Манчини миланский «Интер» трижды становился чемпионом, дважды выигрывал Кубок Италии, а также становился обладателем Суперкубка страны. 52-летний тренер также работал в «Лацио» и «Фиорентине», которых по разу приводил к победе в Кубке, и в «Манчестер Сити», с которым выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, а также в «Галатасарае», с которым завоевал Кубок Турции.

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