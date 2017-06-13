Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в Моршанске Тамбовской области. В здании начался пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Данных о пострадавших нет. Эвакуировано около 30 человек», — сообщил собеседник агентства.

По предварительной информации, взрыв бытового газа произошел в квартире на последнем этаже девятиэтажного дома. В квартире, где произошел взрыв, обрушилась потолочная плита. В окнах еще нескольких квартир выбиты стекла. Несущие конструкции здания не повреждены. Причины ЧП устанавливаются.