Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) попросило авиакомпании до 15 июня направить информацию о количестве пилотов, перешедших на работу за границу. В авиакомпании направлена телеграмма с соответствующей просьбой.

Запрос касается данных о пилотах, которые уволились с 1 января 2015 года по 1 июня 2017 года и по которым есть достоверная информация о том, что они трудоустроились в зарубежные авиакомпании, сообщает ТАСС.

Информация должна быть предоставлена в Росавиацию с указанием ФИО и номера свидетельства авиационного специалиста гражданской авиации.

Телеграмма подписана руководителем Росавиации Александром Нерадько. О причинах, по которым сделан запрос, не сообщается.