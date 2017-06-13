Более 10 человек пострадали в результате столкновения двух поездов на юге Италии.

Как сообщает RaiNews, два состава врезались друг в друга недалеко от города Лечче в итальянской области Апулия. Причиной произошедшего называется техническая неисправность стрелки, регулировавшей движение на одноколейном участке дороги.

По данным издания, в поездах находилось около 80 человек. Большего количества пострадавших удалось избежать благодаря тому, что составы двигались с низкой скоростью.