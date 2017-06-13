В Челябинске женщина 30 лет воспитывала чужую дочь из-за халатности акушерок, сообщает РЕН-ТВ.

В 1987 году медики перепутали новорожденных детей, появившихся на свет в один день. По словам одной из матерей, Зои Тугановой, о подмене она догадалась еще в роддоме, но акушерки отказалась ее слушать. В результате девочка, рожденная в благополучной семье, выросла среди алкоголиков.

Катя, воспитанная в семье Тугановых, хорошо училась в школе, после чего получила два высших образования.

Люция Тулигенова, родившаяся с Катей в один день, все это время жила в деревне, в 50 км от Челябинска. Увидев ее фото в соцсетях, Зоя Тулигенова признала в ней свою дочь и связалась с ней. Родство женщин подтвердил ДНК-анализ, который показал результат в 99,9%.

Выяснилось, что Луция не получила образования, рано вышла замуж и родила троих детей. Единственный доход семьи - пособие по инвалидности Луции.

Пострадавшая, Зоя Туганова, подала против медиков иск с требованием 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.