Президент США Дональд Трамп заблокировал в Twitter известного американского писателя-фантаста Стивена Кинга. Об этом сообщил сам литератор в своем микроблоге.

«Трамп заблокировал меня, запретив читать сообщения. Возможно, мне придется наложить на себя руки», — пошутил Кинг.

Trump has blocked me from reading his tweets. I may have to kill myself. — Stephen King (@StephenKing) June 13, 2017

Через два часа писатель добавил: «Получали ли другие уведомления о блокировке твитов Трампа, или это мистификация? Это не так, если его твиты трудно найти!».

В свою очередь, британская писательница, автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг, пообещала Кингу делиться с ним сообщениями главы государства.

Стоит отметить, что Кинг довольно часто нелицеприятно высказывался о нынешнем главе государства и его политике. Так, в мае литератор сравнил допуск Трампа к ядерной кнопке с самым страшным хоррором, а буквально 6 часов назад написал твит, в котором раскритиковал кабинет американского президента.