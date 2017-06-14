Россияне не доверяют блогерам, предпочитая получать информацию из традиционных СМИ. Большинство граждан страны (67%) не интересуется ни постами блогеров в социальных сетях, ни видеороликами на популярных YouTube-каналах. При этом каждый четвертый если и слышал о таком роде занятий, то не понимает, в чем именно заключается эта деятельность. Только 33% россиян заявили, что работа блогеров им интересна. Самым популярным блогером в России оказался премьер-министр Дмитрий Медведев, аутсайдерами - президент США Дональд Трамп, телеведущая Ксения Собчак и певица Алла Пугачева. Такие данные по итогам соцопроса «Блогер – призвание или профессия?» "Известиям" предоставил ВЦИОМ.

Социологи выяснили, что 26% россиян не знают значения слова "блогер" и не понимают, в чем заключается смысл этого занятия. Еще 6% опрошенных и вовсе заявили, что впервые слышат это слово. При этом 69% граждан могут описать, кто такой блогер, однако - без явной конкретики. А 36% участников опроса полагают, что блогеры «ведут дневник в Интернете, свою страничку».

Активность в Интернете блогеры проявляют «ради заработка» - в этом уверены 47% россиян. Еще 42% опрошенных полагают, что таким образом они привлекают внимание. О том, что блогеры работают ради распостранения информации, заявили 36% граждан.

- Людям свойственно абсолютизировать влияние и масштаб проникновения денег в какую-либо сферу деятельности. С другой стороны, на такие мысли население может натолкнуть поведение топовых блогеров, которые в последнее время "селебритизируются" и стремятся демонстрировать показное потребление, - отметил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Интерес к блогерскому контенту за четыре года в России не вырос. Большинство граждан РФ (67%) не читают блоги и не смотрят ролики на популярных YouTube-каналах. Согласно данным опроса, тем, что делают блогеры, интересуются только 33% россиян.

- Это нормальный уровень информационного проникновения, - заявил "Известиям" интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. - Существует цифровая "пища" - к ней надо привыкнуть и быть готовым. Блогерский контент – продукт конкретного человека, который оценивает ситуацию через призму своего восприятия, и он не всегда может найти сторонников.

Больше всего россияне по-прежнему доверяют информации, представленной в традиционных СМИ. Об этом социологам ВЦИОМ заявил 61% опрошенных. Сторонников исключительно блогов в России всего 6%. «В равной степени доверяют и тем, и другим» 19% респондентов.

- Доверие падает - как к любому новому жанру, перестающему быть новым. Сейчас это происходит с Telegram-каналами. Но падение доверия не означает низкого интереса. Интерес, напротив, растет - особенно к видеоблогам, - уверен Михаил Виноградов.

Роль блогеров россияне оценивают скорее нейтрально. Затрагивая общественно-политические вопросы, блогеры одновременно приносят и вред, и пользу, полагает 37% граждан. По мнению 13% опрошенных, блогеры лишь вредят. А 8% респондентов уверены, что они все же приносят пользу.

Самый известный блогер в России, по мнению 10% респондентов, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

- Блог Дмитрия Медведева называли самым популярным еще в бытность его президентства. Любое высокопоставленное лицо в любой стране всегда является ньюсмейкером. Если Владимир Путин заведет блог, он станет одним из самых популярных блогеров в мире, а не только в России. Это будет фурор, если он будет вести аккаунт в Твиттере - как, например, президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании, - сказал Дмитрий Мариничев.

Руководитель отдела по работе с органами государственной власти и управления социально-политических исследований ВЦИОМ Кирилл Родин считает, что в сравнении с 2013 годом общая доля аудитории, следящей за творчеством блогеров, фактически не изменилась.

- Сильно меняется сам формат блогов. Мы помним, как активно начинало развиваться это направление в "Живом журнале" - преобладал текстовый формат. Сегодня блогеры уходят в видеоформат - это, в первую очередь, YouTube. Здесь есть и явные нишевые эффекты: это наиболее потребляемый формат среди молодежной аудитории, - полагает эксперт.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 8 и 9 июня 2017 года в форме телефонного интервью. Участие в нем приняли 1,2 тысячи респондентов.