Россия нарушала положения Договора по открытому небу, заявил во вторник министр обороны США Джеймс Мэттис.

«Мне было доложено об этом… В ряде случаев, похоже, имело место нарушение», — сообщил глава Пентагона во время слушаний в сенате США, комментируя выполнение договора Россией, передает «Интерфакс».

«Над некоторыми территориями нам не давали пролетать», — отметил Мэттис, комментируя суть нарушений.

«По некоторым другим аспектам я предпочел бы говорить с вами непублично, но для меня ясно, что были нарушения», — добавил глава Пентагона, отвечая на уточняющий вопрос одного из сенаторов.

Договор по открытому небу, подписанный в 1992 году в Хельсинки, был ратифицирован Россией в 2001 году. Участниками договора являются 33 государства. Договор предоставляет им совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга.