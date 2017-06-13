Дисциплинарное разбирательство возбуждено против российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США. Причиной этого стало интервью Бута RT, во время которого он контактировал с российским журналистом, которого не было в разрешенном списке. За это бизнесмену может грозить возвращение в изолятор или даже увеличение срока.

«В отношении Виктора Бута возбудили дисциплинарное разбирательство в связи с тем, что он дал интервью телеканалу RT, Мурату Гадзиеву», – цитирует слова адвоката Алексея Тарасова «РИА Новости».

Он уточнил, что Буту разрешили разговаривать с другой журналисткой этого же канала, но в итоге он дал интервью по телефону другому журналисту.

Бизнесмен отбывает тюремный срок в США по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства американских граждан, материальной поддержки терроризма и продажи зенитных ракет. В интервью российскому телеканалу он назвал обвинения в свой адрес «научной фантастикой».