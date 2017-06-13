Почти 200 тыс. вопросов прислали пользователи социальной сети «Одноклассники» президенту РФ Владимиру Путину для «Прямой линии», передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы соцсети.

«Всего на сегодняшний день пользователи «Одноклассников» задали президенту 199 784 вопроса, из них 17 065 заданы через стриминговое приложение OK Live», — говорится в сообщении.

Чаще всего главе государства задают вопросы о детских садах и школах, о материнском капитале, о пособиях для матерей-одиночек и многодетных семей. Кроме того, пользователей «Одноклассников» интересует уровень зарплат бюджетников, рост коммунальных тарифов, качество дорог и состояние экологии.

«Прямая линия» состоится 15 июня. За два дня до трансляции вопросы главе государства по разным каналам задали уже более 1,3 млн россиян.