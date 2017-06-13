До 21.00 в Москве ожидаются дождь и гроза с порывами ветра 12–17 м/с. Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС России.

«В ближайшие часы и до 21.00 в Москве ожидаются дождь и гроза с порывами ветра 12–17 м/с. В это время в городе может выпасть от 6 до 15 мм осадков», — цитирует сотрудника пресс-службы ГУ МЧС России по Москве ТАСС.

Порывы ветра могут привести к повреждению линий электропередачи, частичному повалу деревьев, повреждению и падению слабо закрепленных рекламных конструкций, добавили в ведомстве.