В Москве в Русском ПЕН-центре объявлены финалисты литературной премии имени Фазиля Искандера, передает ТАСС.

«Премия привлекла большое писательское внимание, в конкурсе участвовали высококлассные произведения авторов различного опыта, известности и возраста», — отметил президент Русского ПЕН-центра писатель Евгений Попов.

В короткий список в номинации «Проза» вошли писатели Александр Кабаков («Камера хранения. Мещанская книга»), Александр Мелихов («Свидание с Квазимодо»), Дмитрий Новиков «Голомяное пламя»), Эдуард Русаков («Майский сон о счастье»), Роман Сенчин («Зона затопления»), Александр Снегирев («Как же ее звали?..»), Ричард Чкадуа («Чан»).

Среди номинантов в категории «Поэзия» оказались Андрей Анпилов («Греческое зерно»), Александр Кабанов («Иерусалимский журнал»), Роман Рубанов («Стрекалово»), Дмитрий Тонконогов («Один к одному»), Ганна Шевченко («Обитатель перекрестка»).

В категории «Киносценарий» представлен Аслан Галазов (киносценарий «Детство Чика»).

Международная премия имени Фазиля Искандера учреждена Русским ПЕН-центром. Прием работ для участия начался 1 декабря 2016 года и закончился 28 февраля 2017 года. Список номинантов был оглашен в день рождения Фазиля Искандера, 6 марта. Имена победителей будут названы в День Москвы, 9 сентября.