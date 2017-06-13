Мощнейший пожар охватил один из отелей на испанском острове Ибица. Авиация задействована в тушении возгорания.

Причиной пожара, по предварительной информации, мог стать взрыв канистр с газом, сообщает издание Sun.

Власти эвакуировали людей из здания отеля и с пляжа, расположенного в непосредственной близости от эпицентра пожара.

По некоторым данным, огонь перекинулся на лес рядом с отелем, передает РЕН ТВ.

С территории, прилегающей к отелю, эвакуировали около 70 человек из 20 домов, передает телеканал «360».

Информации о пострадавших и жертвах инцидента пока не поступало.