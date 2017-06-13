Уникальное видео настоящего боя Брюса Ли опубликовано в сети
Единственная запись реального боя на ринге ММА мастера боевых искусств и культового киноактера Брюса Ли выложена в интернет.
Бой был снят в школе артиста джит кун-до в Калифорнии. Соперником Ли в нем выступает его ученик Тэд Вонг. Хотя Брюс Ли не раз вступал в поединки со своими подопечными, снята была только эта схватка.
То, насколько мастер превосходит ученика, видно даже неспециалистам.
Брюс Ли скончался на пике славы 20 июля 1973 года в возрасте 32 лет.