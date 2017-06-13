Единственная запись реального боя на ринге ММА мастера боевых искусств и культового киноактера Брюса Ли выложена в интернет.

Бой был снят в школе артиста джит кун-до в Калифорнии. Соперником Ли в нем выступает его ученик Тэд Вонг. Хотя Брюс Ли не раз вступал в поединки со своими подопечными, снята была только эта схватка.

То, насколько мастер превосходит ученика, видно даже неспециалистам.

Брюс Ли скончался на пике славы 20 июля 1973 года в возрасте 32 лет.