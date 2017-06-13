Во вторник в одном из помещений третьего энергоблока на Чернобыльской АЭС произошло задымление, сообщает госинспекция ядерного регулирования Украины.

Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

«В 15.57 получена информация от ЧАЭС относительно задымления помещения № 509 блока № 3 ЧАЭС. В 16.00 задымление ликвидировано с помощью работников МЧС», — говорится в сообщении.

Никаких изменений в радиационном состоянии помещений блока зафиксировано не было.

Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке. Третий энергоблок был запущен в 1981 году, в декабре 2000 года он был окончательно остановлен по решению властей.