В Кировской области направлено в суд уголовное дело в отношении 65-летнего местного жителя. Он обвиняется в жестоком убийстве женщины, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По материалам дела, 10 февраля в поселке Чепецкий мужчина в ходе конфликта, возникшего из-за отказа потерпевшей дать деньги на алкоголь, облил ее бензином и поджег. В результате женщина получила смертельный термический ожог 90% тела.

Прокуратура Кировской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство с особой жестокостью»).

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.