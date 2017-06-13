Футбольный клуб «Ахмат» заинтересован в приобретении сразу двух иностранных футболистов. По информации «Известий», грозненцы проявляют интерес к 19-летнему бразильцу Раванелли Феррейра Дос Сантосу и 26-летнему болгарину Георги Костадинову. Оба футболиста выступают в полузащите.

Как сообщает высокопоставленный источник «Известий» в клубе из Чеченской Республики, вероятность подписания контрактов с обоими игроками «очень высока».

Напомним, летом в грозненском клубе, ранее носившем название «Терек», произошли серьезные перемены. Команду возглавил известный российский тренер Олег Кононов, сменивший на посту наставника Рашида Рахимова. Кроме того, летом 2017-го клуб был переименован в «Ахмат».

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