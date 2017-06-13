Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несанкционированная акция, прошедшая в Москве 12 июня, — это подлая и опасная провокация.

«Нам всем повезло, что обошлось без крови», — отметил он.

Столичный градоначальник особенно подчеркнул, что в момент акции за рамками ограждения находились 270 тыс. человек, которые ничего не подозревали. Собянин также отметил, что полиция Москвы во время акции действовала профессионально. Без их вмешательства последствия могли бы быть непредсказуемыми.