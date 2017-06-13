В Санкт-Петербурге впервые пройдет автомобильный крестный ход
В Санкт-Петербурге 14 июня впервые пройдет автомобильный крестный ход.
Шествие посвящено празднику «Иоанн Кронштадтский — небесный покровитель Санкт-Петербурга». Колонна автомобилей проедет из Петербурга в Кронштадт. Молебен перед Никольским Морским собором начнется в 16.00. Его проведет епископ Назарий, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.
В завершение праздника во Дворце молодежи покажут документальный фильм «Именем Иоанна Кронштадтского», сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».