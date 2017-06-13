Житель Кстовского района Нижегородской области подозревается в выстреле в другого человека. К покушению на убийство привел конфликт на бензоколонке, сообщило во вторник областное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, вечером 8 июня около дома в деревне Кадницы Кстовского района 68-летний подозреваемый произвел выстрел дробью из обреза ружья в живот 57-летнему мужчине. Потерпевшему была оказана квалифицированная медпомощь, он остался жив.

За несколько дней до совершения преступления на автозаправочной станции в пос. Запрудное Кстовского района между фигурантами произошел конфликт: потерпевший, управляя автомобилем марки Renault, опередил подозреваемого на автомашине Audi и занял место на бензоколонке. Между водителями произошла ссора, в ходе которой они обменялись оскорблениями.

После этого подозреваемый, встретив 8 июня водителя Renault, проследовал за ним до деревни Кадницы, где и совершил преступление.

Подозреваемый задержан по «горячим» следам. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления «покушение на убийство» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Отмечается, что ранее он был неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.