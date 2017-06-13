Власти Орла намерены пересмотреть минимальную вместимость общественного транспорта при подготовке планирования регулярных перевозок в 2018 году. Об этом на аппаратном совещании у губернатора Орловской области сообщил глава администрации города Андрей Усиков.

Как пишет InfoOrel, в настоящее время в городе действуют контракты, заключенные с перевозчиками на период с 1 апреля по 31 декабря 2017 года. В ближайшее время срок планируется увеличить на срок до трех лет.

По мнению чиновников, долгосрочные контракты позволят привлечь для открытия новых маршрутов транспортные средства. В рамках долгосрочных контрактов также планируется закупить партию автобусов, предназначенных для лиц с ограниченными физическими возможностями.