Решение Еврокомиссии начать процедуру устранения нарушений законодательства рядом стран ЕС из-за отказа принимать мигрантов не повлияет на изменение точки зрения Чехии по беженцам. Об этом заявил журналистам чешский премьер Богуслав Соботка, передает «РИА Новости».

«Мы готовы защищать позицию Чехии, надеюсь, что добьемся этого», – заявил он.

Он добавил, что не считает, что на Чехию можно наложить штраф за невыполнение требований Евросоюза по квотам на прием беженцев.

Ранее Еврокомиссия заявила, что начинает санкционную процедуру против Чехии, Польши и Венгрии, из-за того что эти страны отказались принимать беженцев по квотам ЕС.