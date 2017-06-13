Пресненский суд Москвы продлил арест подозреваемому в мошенничестве депутату Липецкого облсовета и экс-главе местного филиала ПАО «МРСК Центр» Александру Конаныхину. Бывший руководитель «Липецкэнерго» пробудет в СИЗО до 11 июля.

Напомним, в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, будучи руководителем «Липецкэнерго», Александр Конаныхин в 2009–2015 годах заключил ряд договоров купли-продажи и аренды имущества «МРСК Центра» с подконтрольными ему юридическими лицами на невыгодных для энергетической компании условиях.

По данным ИА «Абирег», ущерб составил порядка 400 млн рублей. В ходе обысков у бывшего директора «Липецкэнерго» нашли порядка 3 млн рублей. Также оперативники обнаружили у него более 10 раритетных автомобилей.