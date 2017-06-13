В Тольятти опубликовали письма, которые были найдены в стеклянных капсулах с формалиновым раствором. Все колбы оказались цельными и не разбились до нахождения.

Как сообщает «TLTgorod», утром 13 июня после продолжительных поисков были найдены две колбы с письмами, написанными в 1967 году будущим поколениям. Как выяснилось, капсулы были повторно перезаложены после ремонта 1978 года.

Найденные капсулы были в трубе, которая вертикально располагалась под плитой, которая, в свою очередь, была залита бетоном и располагалась в фундаменте монумента.

В двух колбах было найдено около семи писем, одно из них было официальным. В посланиях говорится о том, чтобы нынешние жители Тольятти не забывали тех, кто превратил маленький городок Ставрополь в большой промышленный центр Средней Волги.

На этом же месте было закопано новое послание, но уже следующему будущему поколению.